З'явилися деталі загибелі жінки та немовляти у Харкові

Аня Мартинюк 01 червня 2020, 13:20

Поліція кваліфікувала смерть жінки як самогубство, а смерть дитини – як умисне вбивство.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, у прес-службі Нацполіції Харківської області повідомили, що у Харкові о 6:15 год на вул. Культури, 22В викинулася з вікна жінка та дитина. А саме з 19 поверху, а не 16-го, як було заявлено раніше.

Поліція встановила, що загиблій жінці було 42 роки, а її сину – 6 місяців. Також відомо, що у цей момент вдома знаходився 53-річний чоловік.

Більше деталей з приводу пригоди у поліції пообіцяли надати згодом. Наразі смерть жінки кваліфіковано як самогубство, а дитини – умисне вбивство.