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Поліція кваліфікувала смерть жінки як самогубство, а смерть дитини – як умисне вбивство.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 червня, у прес-службі Нацполіції Харківської області повідомили, що у Харкові о 6:15 год на вул. Культури, 22В викинулася з вікна жінка та дитина. А саме з 19 поверху, а не 16-го, як було заявлено раніше.
Поліція встановила, що загиблій жінці було 42 роки, а її сину – 6 місяців. Також відомо, що у цей момент вдома знаходився 53-річний чоловік.
Більше деталей з приводу пригоди у поліції пообіцяли надати згодом. Наразі смерть жінки кваліфіковано як самогубство, а дитини – умисне вбивство.
13:20: З'явилися деталі загибелі жінки та немовляти у Харкові
12:37: З'явилося фото українця, який направив вантажівку на протестувальників у США
11:10: Карантин послаблено – Українцям дозволили відвідувати спортзали
10:29: Випали з 16 поверху – У Харкові знайшли тіла матері та дитини
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