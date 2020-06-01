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Також оприлюднено відео з місця події.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 червня, у Мережі з’явилось відео, на якому вантажівка на великій швидкості налітає на натовп мітингувальників у Міннеаполісі. Відомо, що за кермом був українець Богдана Вечірко. Наразі він затриманий і знаходиться у в'язниці округу Хеннепін.
«Богдан Вечірко затриманий за підозрою в нападі», - відзначили поліцейські.
A tanker truck drove into a throng of protesters on a closed interstate near Minneapolis. The driver was pulled from his rig and beaten https://t.co/4LLbkxtgIL pic.twitter.com/oJjgZ79mvT— Reuters (@Reuters) June 1, 2020
За попередніми даними, мітингувальники встигли відскочити, коли на них було направлено великогабаритний автомобіль. На щастя, обійшлось без жертв. Наразі відомо, що затриманий 35-річний українець родом з Вінницької області. Його мотиви невідомі.
13:20: З'явилися деталі загибелі жінки та немовляти у Харкові
12:37: З'явилося фото українця, який направив вантажівку на протестувальників у США
11:10: Карантин послаблено – Українцям дозволили відвідувати спортзали
10:29: Випали з 16 поверху – У Харкові знайшли тіла матері та дитини
10:02: Трамп пригрозив оголосити антифашистів терористичною організацією
08:07: Найбільший у світі електролітак успішно пройшов випробування
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