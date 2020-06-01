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З'явилося фото українця, який направив вантажівку на протестувальників у США

Аня Мартинюк 01 червня 2020, 12:37
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З'явилося фото українця, який направив вантажівку на протестувальників у США

Також оприлюднено відео з місця події.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, у Мережі з’явилось відео, на якому вантажівка на великій швидкості налітає на натовп мітингувальників у Міннеаполісі. Відомо, що за кермом був українець Богдана Вечірко. Наразі він затриманий і знаходиться у в'язниці округу Хеннепін.

«Богдан Вечірко затриманий за підозрою в нападі», - відзначили поліцейські.


За попередніми даними, мітингувальники встигли відскочити, коли на них було направлено великогабаритний автомобіль. На щастя, обійшлось без жертв. Наразі відомо, що затриманий 35-річний українець родом з Вінницької області. Його мотиви невідомі.

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