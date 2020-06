З'явилося фото українця, який направив вантажівку на протестувальників у США

Також оприлюднено відео з місця події.



Новину передає «Преса України».



Сьогодні, 1 червня, у Мережі з’явилось відео, на якому вантажівка на великій швидкості налітає на натовп мітингувальників у Міннеаполісі. Відомо, що за кермом був українець Богдана Вечірко. Наразі він затриманий і знаходиться у в'язниці округу Хеннепін.



«Богдан Вечірко затриманий за підозрою в нападі», - відзначили поліцейські.







A tanker truck drove into a throng of protesters on a closed interstate near Minneapolis. The driver was pulled from his rig and beaten https://t.co/4LLbkxtgIL pic.twitter.com/oJjgZ79mvT