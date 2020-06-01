Карантин послаблено – Українцям дозволили відвідувати спортзали 11:10
Випали з 16 поверху – У Харкові знайшли тіла матері та дитини 10:29
Трамп пригрозив оголосити антифашистів терористичною організацією 10:02
Найбільший у світі електролітак успішно пройшов випробування 08:07
Кайлі Дженнер зі скандалом виключили з рейтингу Forbes 14:15
Великі РосЗМІ поспішно видалили новину про пародію Галкіна на Путіна 13:50
Реформа поліції в Україні остаточно провалена – Деканоїдзе 11:19
Також знято обмеження на відвідування басейнів, автошкіл.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 червня, в Україні буде знову пом’якшено карантинні заходи. З першого дня літа в ряді областей запрацюють басейни, спортзали. Також відновлюється міжобласне транспортне сполучення.
Крім того, в МОЗ дали добро проведенню освітніх та навчальних груп. Однак такі заходи мають відвідувати до 10 осіб. Для прикладу, автошколи. У місцях скупчення людей проводитиметься термоскринінг.
Нагадаємо, пом’якшення діятимуть лише в тих областях, де сприятлива епідеміологічна ситуація.
11:10: Карантин послаблено – Українцям дозволили відвідувати спортзали
10:29: Випали з 16 поверху – У Харкові знайшли тіла матері та дитини
10:02: Трамп пригрозив оголосити антифашистів терористичною організацією
08:07: Найбільший у світі електролітак успішно пройшов випробування
15:09: Причиною поганої погоди в Україні є Izolde – синоптик
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.