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Карантин послаблено – Українцям дозволили відвідувати спортзали

Аня Мартинюк 01 червня 2020, 11:10
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Карантин послаблено – Українцям дозволили відвідувати спортзали

Також знято обмеження на відвідування басейнів, автошкіл. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, в Україні буде знову пом’якшено карантинні заходи. З першого дня літа в ряді областей запрацюють басейни, спортзали. Також відновлюється міжобласне транспортне сполучення.

Крім того, в МОЗ дали добро проведенню освітніх та навчальних груп. Однак такі заходи мають відвідувати до 10 осіб. Для прикладу, автошколи. У місцях скупчення людей проводитиметься термоскринінг.

Нагадаємо, пом’якшення діятимуть лише в тих областях, де сприятлива епідеміологічна ситуація. 

 

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