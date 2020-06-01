Карантин послаблено – Українцям дозволили відвідувати спортзали

Аня Мартинюк 01 червня 2020, 11:10

Також знято обмеження на відвідування басейнів, автошкіл.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, в Україні буде знову пом’якшено карантинні заходи. З першого дня літа в ряді областей запрацюють басейни, спортзали. Також відновлюється міжобласне транспортне сполучення.

Крім того, в МОЗ дали добро проведенню освітніх та навчальних груп. Однак такі заходи мають відвідувати до 10 осіб. Для прикладу, автошколи. У місцях скупчення людей проводитиметься термоскринінг.

Нагадаємо, пом’якшення діятимуть лише в тих областях, де сприятлива епідеміологічна ситуація.