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Випали з 16 поверху – У Харкові знайшли тіла матері та дитини

Аня Мартинюк 01 червня 2020, 10:29
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Випали з 16 поверху – У Харкові знайшли тіла матері та дитини

Поліція працює на місці трагедії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, стало відомо, що у Харкові знайшли трупи матері та дитини. За даними Telegram-каналу «Харків 1654», люди випали з 16 поверху будинку. Вони загинули на місці.

Трагедія сталась зранку біля станції метро «Наукова». Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі події. Імена загиблих не називають.

  

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