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Поліція працює на місці трагедії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 червня, стало відомо, що у Харкові знайшли трупи матері та дитини. За даними Telegram-каналу «Харків 1654», люди випали з 16 поверху будинку. Вони загинули на місці.
Трагедія сталась зранку біля станції метро «Наукова». Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі події. Імена загиблих не називають.
11:10: Карантин послаблено – Українцям дозволили відвідувати спортзали
10:29: Випали з 16 поверху – У Харкові знайшли тіла матері та дитини
10:02: Трамп пригрозив оголосити антифашистів терористичною організацією
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