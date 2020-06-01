Випали з 16 поверху – У Харкові знайшли тіла матері та дитини

Аня Мартинюк 01 червня 2020, 10:29

Поліція працює на місці трагедії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, стало відомо, що у Харкові знайшли трупи матері та дитини. За даними Telegram-каналу «Харків 1654», люди випали з 16 поверху будинку. Вони загинули на місці.

Трагедія сталась зранку біля станції метро «Наукова». Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі події. Імена загиблих не називають.