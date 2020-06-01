Трамп пригрозив оголосити антифашистів терористичною організацією

Аня Мартинюк 01 червня 2020, 10:02

Так, у США вирішили притягнути до відповідальності людей, які влаштували акції протесту через вбивство темношкірого чоловіка.

Новину передає «Преса України».

Президент Дональд Трамп у неділю, 31 травня, написав твіт про те, що уряд США визнає антифашистів терористичною організацією.

Причина такого ходу подій – протести людей на тлі вбивством копом темношкірого чоловіка Джорджа Флойда у Міннеаполісі. Активісти бунтують, розбиваючи вітрини магазинів та вимагаючи справедливості.

Так, президент США та його найвищі посадові особи, включаючи генпрокурора Білла Барра та радника з національної безпеки Роберта О’Браєна, звинуватили антифашистів у насильстві та заподіянні шкоди майну.

Барр в свою чергу заявив, що Міністерство юстиції не буде вагатися з притягненням до кримінальної відповідальності людей, які перетнули державну лінію, щоб взяти участь у насильстві. До слова, відповідно до чинного законодавства США, Державний департамент може визнати іноземні організації терористичними групами. Але в США немає статуту про внутрішній тероризм, і ФБР використовує інші юридичні органи для притягнення до кримінальної відповідальності за внутрішній тероризм.