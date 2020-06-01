В МОЗ озвучили кількість нових хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 01 червня 2020, 09:25

Кількість виявлених хворих з COVID-19 стабільно росте.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано 340 нових випадків хвороби COVID-19. Загальна кількість хворих становить 24012 осіб. З них 718 людей померли та 9690 пацієнтів одужали.

Ситуація в областях та місті Києві наступна.

Вінницька область — 1005 випадків;

Волинська область — 932 випадки;

Дніпропетровська область — 942 випадки;

Донецька область — 163 випадки;

Житомирська область — 742 випадки;

Закарпатська область — 1206 випадків;

Запорізька область — 447 випадків;

Івано-Франківська область — 1420 випадків;

Кіровоградська область — 514 випадків;

м. Київ — 3043 випадки;

Київська область — 1600 випадків;

Львівська область — 1700 випадків;

Луганська область — 47 випадків;

Миколаївська область — 294 випадки;

Одеська область — 896 випадків;

Полтавська область — 270 випадків;

Рівненська область — 1770 випадків;

Сумська область — 170 випадків;

Тернопільська область — 1176 випадків;

Харківська область — 1083 випадки;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 454 випадки;

Чернівецька область — 3377 випадків;

Черкаська область — 406 випадків;

Чернігівська область — 177 випадків.

Варто зазначити, що у МОЗ відсутні дані з тимчасово окупованих територій.