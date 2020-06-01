В МОЗ озвучили кількість нових хворих на COVID-19

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Кількість виявлених хворих з COVID-19 стабільно росте.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано 340 нових випадків хвороби COVID-19. Загальна кількість хворих становить 24012 осіб. З них 718 людей померли та 9690 пацієнтів одужали.
Ситуація в областях та місті Києві наступна.
Вінницька область — 1005 випадків;
Волинська область — 932 випадки;
Дніпропетровська область — 942 випадки;
Донецька область — 163 випадки;
Житомирська область — 742 випадки;
Закарпатська область — 1206 випадків;
Запорізька область — 447 випадків;
Івано-Франківська область — 1420 випадків;
Кіровоградська область — 514 випадків;
м. Київ — 3043 випадки;
Київська область — 1600 випадків;
Львівська область — 1700 випадків;
Луганська область — 47 випадків;
Миколаївська область — 294 випадки;
Одеська область — 896 випадків;
Полтавська область — 270 випадків;
Рівненська область — 1770 випадків;
Сумська область — 170 випадків;
Тернопільська область — 1176 випадків;
Харківська область — 1083 випадки;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 454 випадки;
Чернівецька область — 3377 випадків;
Черкаська область — 406 випадків;
Чернігівська область — 177 випадків.
Варто зазначити, що у МОЗ відсутні дані з тимчасово окупованих територій.
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