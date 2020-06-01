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У Польщі дозволили гуляти без масок

Аня Мартинюк 01 червня 2020, 08:52
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У Польщі дозволили гуляти без масок

Таким чином у країні стартував черговий етап послаблення карантину. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, стало відомо, що Польща дала добро на те, аби люди перебували на вулицях країни без захисних масок.  Тим не менше, в магазинах, у транспорті та храмах їх все ще треба одягати. 

Таким чином у сусідній Польщі стартував черговий етап ослаблення карантину. За даними Польського радіо, також треба буде зберігати дистанцію між людьми в два метри.

«Це правило поширюється на простір під відкритим небом, а також на закриті приміщення, де можна буде безпечно зберігати дистанцію, якщо для цього будуть відповідні умови», - додав прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

За його словами, якщо люди ходитимуть на вулицях поруч один з одним, то маски варто носити.

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