У Польщі дозволили гуляти без масок

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Таким чином у країні стартував черговий етап послаблення карантину.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 червня, стало відомо, що Польща дала добро на те, аби люди перебували на вулицях країни без захисних масок. Тим не менше, в магазинах, у транспорті та храмах їх все ще треба одягати.
Таким чином у сусідній Польщі стартував черговий етап ослаблення карантину. За даними Польського радіо, також треба буде зберігати дистанцію між людьми в два метри.
«Це правило поширюється на простір під відкритим небом, а також на закриті приміщення, де можна буде безпечно зберігати дистанцію, якщо для цього будуть відповідні умови», - додав прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.
За його словами, якщо люди ходитимуть на вулицях поруч один з одним, то маски варто носити.
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