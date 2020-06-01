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Найбільший у світі електролітак успішно пройшов випробування

Аня Мартинюк 01 червня 2020, 08:07
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Найбільший у світі електролітак успішно пройшов випробування

Електричний літак Cessna піднявся у повітря та успішно приземлився у штаті Вашингтон.

Новину передає «Преса України».

За даними видання New Atlas, американська компанія Quantum Air оновила чотиримісний літак Cessna 172. Тепер повітряне судно версії Cessna 208 на 9 місць повністю електричне.

Випробовування літака відбулось на полігоні AeroTEC, штат Вашингтон. Тут так званий «eCaravan» з  розмах крил 16 м піднявся в повітря протягом приблизно 30 хвилин. В результаті він став найбільшим електричним літаком, який коли-небудь здійснював політ.

«Я пишаюся піонерською роботою, яку виконували наші інженери, технічні працівники та команда льотних випробувань», - прокоментував Лі Люмен, президент і генеральний директор AeroTEC.

Він додав, що наразі не існує дорожньої карти для випробувань та сертифікації електролітаків. Тому це нове досягнення, яке дозволить прокласти шлях для електричної авіації.

 

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