Найбільший у світі електролітак успішно пройшов випробування

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Електричний літак Cessna піднявся у повітря та успішно приземлився у штаті Вашингтон.
Новину передає «Преса України».
За даними видання New Atlas, американська компанія Quantum Air оновила чотиримісний літак Cessna 172. Тепер повітряне судно версії Cessna 208 на 9 місць повністю електричне.
Випробовування літака відбулось на полігоні AeroTEC, штат Вашингтон. Тут так званий «eCaravan» з розмах крил 16 м піднявся в повітря протягом приблизно 30 хвилин. В результаті він став найбільшим електричним літаком, який коли-небудь здійснював політ.
«Я пишаюся піонерською роботою, яку виконували наші інженери, технічні працівники та команда льотних випробувань», - прокоментував Лі Люмен, президент і генеральний директор AeroTEC.
Він додав, що наразі не існує дорожньої карти для випробувань та сертифікації електролітаків. Тому це нове досягнення, яке дозволить прокласти шлях для електричної авіації.
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