М1 озвучив переможців «Золотої жар-птиці»

Аня Мартинюк 01 червня 2020, 07:33

Премії отримали як старі відомі виконавці, так і молода кров в українському шоу-бізнесі.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 31 травня, телеканал М1 озвучив переможців музичної премії «Золота жар-птиця». Як відомо, карантинні заходи змусили проводити церемонію у прямому ефірі.

Отож, список переможців виглядає наступним чином.

Співачка року - NK | Настя Каменських.

Співак року - Олег Винник.

Поп-гурт - Время и Стекло.

Рок-гурт - БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

Хіт року - Время и Стекло, «Дим».

Кліп року - NK | Настя Каменських, «Обіцяю».

Балада року - Тіна Кароль & Юлія Саніна, «Вільна».

Народний хіт - NK | Настя Каменських, «Обіцяю».

Денс-хіт - Время и Стекло, «Дим».

Інді – TVORCHI.

Нагадаємо, переможців обирали опираючись на найвищі рейтинги кліпів в ефірі телеканалу М2 за березень 2019-2020.