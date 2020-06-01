М1 озвучив переможців «Золотої жар-птиці»

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Премії отримали як старі відомі виконавці, так і молода кров в українському шоу-бізнесі.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 31 травня, телеканал М1 озвучив переможців музичної премії «Золота жар-птиця». Як відомо, карантинні заходи змусили проводити церемонію у прямому ефірі.
Отож, список переможців виглядає наступним чином.
Співачка року - NK | Настя Каменських.
Співак року - Олег Винник.
Поп-гурт - Время и Стекло.
Рок-гурт - БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.
Хіт року - Время и Стекло, «Дим».
Кліп року - NK | Настя Каменських, «Обіцяю».
Балада року - Тіна Кароль & Юлія Саніна, «Вільна».
Народний хіт - NK | Настя Каменських, «Обіцяю».
Денс-хіт - Время и Стекло, «Дим».
Інді – TVORCHI.
Нагадаємо, переможців обирали опираючись на найвищі рейтинги кліпів в ефірі телеканалу М2 за березень 2019-2020.
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