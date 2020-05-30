Причиною поганої погоди в Україні є Izolde – синоптик

Аня Мартинюк 30 травня 2020, 15:09

Синоптик Наталія Діденко попередила, що дощі на території України неминучі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 травня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що наразі над Україною «працює» циклон під назвою Izolde.

«Буде завтра вивертатися, як і належить циклону, проти годинникової стрілки і моститиме голову на західну нашу подушку. Але це не означає, що дощі йтимуть лише в західних областях», - зазначила вона.

Так, в останній день травня дощі розтягнуться більшістю областей України. Тим часом стовпчики термометрів покажуть +16+20 градусів, на Півдні та Сході до +22 градусів, на Заході +12+16 градусів.