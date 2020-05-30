МОН дало добро роботі позашкільних гуртків

Кайлі Дженнер зі скандалом виключили з рейтингу Forbes 14:15
Великі РосЗМІ поспішно видалили новину про пародію Галкіна на Путіна 13:50
Реформа поліції в Україні остаточно провалена – Деканоїдзе 11:19
Письменник про Порошенко та Forbes: Наростив жир за рахунок українців 08:17
Позашкільні гуртки проводитимуть для груп до 10 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 травня, стало відомо, що Міністерство освіти і науки дозволило відновити роботу закладів позашкільної освіти. А саме з 1 червня. Однак, не скрізь, а лише в тих регіонах, де відбудеться послаблення протиепідемічних заходів.
Зокрема, будуть дозволені заняття групами до 10 осіб. Незмінним залишиться правило дотримання санітарних і протиепідемічних заходів.
15:09: Причиною поганої погоди в Україні є Izolde – синоптик
14:15: Кайлі Дженнер зі скандалом виключили з рейтингу Forbes
13:50: Великі РосЗМІ поспішно видалили новину про пародію Галкіна на Путіна
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.