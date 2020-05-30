МОН дало добро роботі позашкільних гуртків

Аня Мартинюк 30 травня 2020, 14:41

Позашкільні гуртки проводитимуть для груп до 10 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 травня, стало відомо, що Міністерство освіти і науки дозволило відновити роботу закладів позашкільної освіти. А саме з 1 червня. Однак, не скрізь, а лише в тих регіонах, де відбудеться послаблення протиепідемічних заходів.

Зокрема, будуть дозволені заняття групами до 10 осіб. Незмінним залишиться правило дотримання санітарних і протиепідемічних заходів.