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Знаменитість викрили у брехні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 травня, стало відомо, що Forbes знизив оцінку розміру статку Кайлі Дженнер з мільярда доларів до 900 мільйонів. Як відомо, впливове видання минулого року оголосив зірку реаліті-шоу наймолодшою само створеною мільярдеркою.
За попередніми даними, видання отримало доступ до реальних фінансових даних знаменитості. Їх представила компанія Coty Inc.
Як зазначається, знаменитість брехала, подаючи неправдиві декларації.
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14:15: Кайлі Дженнер зі скандалом виключили з рейтингу Forbes
13:50: Великі РосЗМІ поспішно видалили новину про пародію Галкіна на Путіна
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