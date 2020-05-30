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Кайлі Дженнер зі скандалом виключили з рейтингу Forbes

Аня Мартинюк 30 травня 2020, 14:15
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Кайлі Дженнер зі скандалом виключили з рейтингу Forbes

Знаменитість викрили у брехні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 травня, стало відомо, що Forbes знизив оцінку розміру статку Кайлі Дженнер з мільярда доларів до 900 мільйонів. Як відомо, впливове видання минулого року оголосив зірку реаліті-шоу наймолодшою само створеною мільярдеркою.

За попередніми даними, видання отримало доступ до реальних фінансових даних знаменитості. Їх представила компанія Coty Inc.

Як зазначається, знаменитість брехала, подаючи неправдиві декларації.   

 

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