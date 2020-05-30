Кайлі Дженнер зі скандалом виключили з рейтингу Forbes 14:15
Великі РосЗМІ поспішно видалили новину про пародію Галкіна на Путіна 13:50
Реформа поліції в Україні остаточно провалена – Деканоїдзе 11:19
Письменник про Порошенко та Forbes: Наростив жир за рахунок українців 08:17
Українські захисники відреагували на активність найманців Путіна на Донбасі 12:19
З’явилось припущення, що Володимиру Путіну не сподобалось те, як його висміяв гуморист.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 травня, стало відомо, що ряд російських ЗМІ прибрали раніше опубліковану новину про те, що гуморист Максим Галкін спародіював лідера Кремля Володимира Путіна.
Зокрема, мова йде про великі видання, що може свідчити про те, що Путіну не сподобався ролик, розміщений Галкіним у соцмережі. Нагадаємо, в ролику Максим Галкін висміяв заходи для карантину, запропоновані Володимиром Путіним та мером Москви Сергієм Собяніним.
Переглянути цей допис в Instagram
Ролик подивились понад 5 млн користувачів соцмережі.
14:15: Кайлі Дженнер зі скандалом виключили з рейтингу Forbes
13:50: Великі РосЗМІ поспішно видалили новину про пародію Галкіна на Путіна
11:19: Реформа поліції в Україні остаточно провалена – Деканоїдзе
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.