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Великі РосЗМІ поспішно видалили новину про пародію Галкіна на Путіна

Аня Мартинюк 30 травня 2020, 13:50
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Великі РосЗМІ поспішно видалили новину про пародію Галкіна на Путіна

З’явилось припущення, що Володимиру Путіну не сподобалось те, як його висміяв гуморист.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 травня, стало відомо, що ряд російських ЗМІ прибрали раніше опубліковану новину про те, що гуморист Максим Галкін спародіював лідера Кремля Володимира Путіна.

Зокрема, мова йде про великі видання, що може свідчити про те, що Путіну не сподобався ролик, розміщений Галкіним у соцмережі. Нагадаємо, в ролику Максим Галкін висміяв заходи для карантину, запропоновані Володимиром Путіним та мером Москви Сергієм Собяніним.

 
 
 
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Счастливое время строгого режима прогулок ????????‍♂️????

Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru)

Ролик подивились понад 5 млн користувачів соцмережі.

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