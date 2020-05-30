Україна виплатила $1 млрд боргу – Шмигаль

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Денис Шмигаль повідомив про те, що виплата боргу була безболісною для економіки країни.
Новину передає «Преса України».
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна виплатила 1 млрд доларів боргу за зовнішніми кредитами. Він уточнив, що мова йде про кредит, взятий попереднім урядом ще в 2015 році.
Шмигаль також запевнив, що ніяких труднощів на тлі виплати чималої суми українська держава не відчула.
До слова, Україна очікує взяти у МВФ 5 млрд доларів кредиту в обмін на умови, такі як продаж землі, збільшення податків та тарифів й тому подібне.
14:15: Кайлі Дженнер зі скандалом виключили з рейтингу Forbes
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