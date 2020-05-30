Україна виплатила $1 млрд боргу – Шмигаль

Аня Мартинюк 30 травня 2020, 13:21

Денис Шмигаль повідомив про те, що виплата боргу була безболісною для економіки країни.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна виплатила 1 млрд доларів боргу за зовнішніми кредитами. Він уточнив, що мова йде про кредит, взятий попереднім урядом ще в 2015 році.

Шмигаль також запевнив, що ніяких труднощів на тлі виплати чималої суми українська держава не відчула.

До слова, Україна очікує взяти у МВФ 5 млрд доларів кредиту в обмін на умови, такі як продаж землі, збільшення податків та тарифів й тому подібне.