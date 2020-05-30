Копа-вбивцю з Міннеаполіса покинула дружина

Аня Мартинюк 30 травня 2020, 12:55

Колишній поліцейський Корек Дерек після вбивства Джорджа Флойда залишився без власної сім’ї.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 травня, стало відомо, що дружина нині колишнього копа з Міннеаполіса Корека Дерека, Келлі Шовін, подала на розлучення. Жінка, яка виграла конкурс краси Міс Міннеаполіс, пішла на такий крок одразу після інциденту з вбивства темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.

Адвокат Келлі Шовін заявив, що вона була спустошена, дізнавшись, що її чоловік жорстоко розправився з Флойдом, задушивши його ногою.

Відомо, що пара пробула у шлюбі близько 10 років. Нагадаємо, коп арештував Флойда нібито через підроблену купюру в 20 доларів. Подія мала місце 25 травня. Відомо, що поліцейського, який вбив підозрюваного, звільнили та будуть судити.