Копа-вбивцю з Міннеаполіса покинула дружина

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Колишній поліцейський Корек Дерек після вбивства Джорджа Флойда залишився без власної сім’ї.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 травня, стало відомо, що дружина нині колишнього копа з Міннеаполіса Корека Дерека, Келлі Шовін, подала на розлучення. Жінка, яка виграла конкурс краси Міс Міннеаполіс, пішла на такий крок одразу після інциденту з вбивства темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.
Адвокат Келлі Шовін заявив, що вона була спустошена, дізнавшись, що її чоловік жорстоко розправився з Флойдом, задушивши його ногою.
Відомо, що пара пробула у шлюбі близько 10 років. Нагадаємо, коп арештував Флойда нібито через підроблену купюру в 20 доларів. Подія мала місце 25 травня. Відомо, що поліцейського, який вбив підозрюваного, звільнили та будуть судити.
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