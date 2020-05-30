Зеленський вкотре хоче звільнити Авакова – ЗМІ

Аня Мартинюк 30 травня 2020, 12:36

Джерела на Банковій повідомили, що це питання активно обговорюється в Офісі президента.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 травня, стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський хоче звільнити міністра МВС Арсена Авакова. Таку інформацію надали джерела на Банковій, передає Telegram-канал «Політика країни».

Як зазначається, в останні тижні в Офісі президента йдуть інтенсивні переговори з цього приводу.

«Втім, варто відзначити, що бажання звільнити главу МВС відвідує Зеленського і Ко з регулярністю зміни пір року. Його хотіли звільнити в серпні минулого року. Потім в листопаді-грудні. Останній раз позиви до звільнення Авакова були в січні-лютому (як привід тоді хотіли використовувати недолік доказів проти підозрюваних у вбивстві Шеремета)», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що приводів звільнити Авакова достатньо. Зокрема, достатньо ситуацій у Кагарлику та Броварах чи участі поліцейських в замаху на чорногорського наркобарона.