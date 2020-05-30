Зеленський вкотре хоче звільнити Авакова – ЗМІ

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Джерела на Банковій повідомили, що це питання активно обговорюється в Офісі президента.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 травня, стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський хоче звільнити міністра МВС Арсена Авакова. Таку інформацію надали джерела на Банковій, передає Telegram-канал «Політика країни».
Як зазначається, в останні тижні в Офісі президента йдуть інтенсивні переговори з цього приводу.
«Втім, варто відзначити, що бажання звільнити главу МВС відвідує Зеленського і Ко з регулярністю зміни пір року. Його хотіли звільнити в серпні минулого року. Потім в листопаді-грудні. Останній раз позиви до звільнення Авакова були в січні-лютому (як привід тоді хотіли використовувати недолік доказів проти підозрюваних у вбивстві Шеремета)», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що приводів звільнити Авакова достатньо. Зокрема, достатньо ситуацій у Кагарлику та Броварах чи участі поліцейських в замаху на чорногорського наркобарона.
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