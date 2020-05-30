Окупанти Криму вирішили розпочати курортний сезон

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Так зване керівництво окупованого Криму вирішило запросити на півострів туристів з середини червня.
Новину передає «Преса України».
За даними російських ЗМІ, на анексованому півострові Крим таки відбудеться курортний сезон. Окупанти запланували відкрити сезон відпочинку з 15 червня.
Таку інформацію надав так званий голова Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що поки готелям дозволять прийом тільки місцевих жителів. Також очікується, що з 1 червня в регіоні зможуть відновити роботу кафе на відкритому повітрі.
Раніше Аксьонов заявляв, що готелі Криму не відкриють до 1 липня у зв’язку з пандемією коронавірусу.
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08:17: Письменник про Порошенко та Forbes: Наростив жир за рахунок українців
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