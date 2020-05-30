Реформа поліції в Україні остаточно провалена – Деканоїдзе

Аня Мартинюк 30 травня 2020, 11:19

Хатія Деканоїдзе вважає, що реформу поліції не довели до кінця.

Новину передає «Преса України».

Колишня очільниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе дала інтерв’ю Радіо Свобода. За її словами, поліцейська реформа в Україні остаточно провалилася.

«Скажімо відверто: реформа поліції не те, що не дійшла до кінця, але й остаточно, мабуть, провалилася. Реформа поліції передбачає не лише патрульну поліцію. Це спільний блок і кримінальної поліції, і слідчих органів, і найголовніше: коли реформується правоохоронна система, треба, щоб паралельно реформувалась і судова, і прокуратура», - розповіла Деканоїдзе.

За її словами, 93% представників поліції, яких звільнили після переатестації, вже встигли поновитися через суди. Хатія Деканоїдзе вважає, що найголовніше – аби українці були задоволені, а вони не задоволені.

До слова, Хатія Деканоїдзе очолювала Нацполіцію у 2015–2016 роках.