«Лишні» школи в Україні закриють – Так хоче МВФ

Аня Мартинюк 30 травня 2020, 10:45

У розпорядженні видання «Страна» опинився повний текст меморандуму України з МВФ. Так, стало відомо, які умови країна взяла на себе в обмін на кредит.

Новину передає «Преса України».

Журналісти видання «Страна» отримали повну версію проекту меморандуму, який затвердив Кабмін. Мова йде про виконання ряду умов для МВФ в обмін на кредит в розмірі 5 млрд доларів.

З документу випливає, що ніякого зниження податків не буде, країна триматиме курс на підвищення тарифів на комуналку і на жорстке вибивання боргів, продовжиться реформа одіозної американки Ульяни Супрун, передбачається закриття шкіл, контроль Заходу над судовою системою, а також виведення Нафтогазу й інших держкорпорацій з-під контролю української влади.

Про це розповіла перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова. Вона також зауважила, що у олігарха Ігоря Коломойського тим часом буде добре майбутнє.

Що стосується шкіл, то Кабмін готовий дати добро на те, щоб частину таких закладів закрили. А це, як відомо, призведе й до звільнення «зайвих» вчителів.