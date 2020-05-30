«Лишні» школи в Україні закриють – Так хоче МВФ

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У розпорядженні видання «Страна» опинився повний текст меморандуму України з МВФ. Так, стало відомо, які умови країна взяла на себе в обмін на кредит.
Новину передає «Преса України».
Журналісти видання «Страна» отримали повну версію проекту меморандуму, який затвердив Кабмін. Мова йде про виконання ряду умов для МВФ в обмін на кредит в розмірі 5 млрд доларів.
З документу випливає, що ніякого зниження податків не буде, країна триматиме курс на підвищення тарифів на комуналку і на жорстке вибивання боргів, продовжиться реформа одіозної американки Ульяни Супрун, передбачається закриття шкіл, контроль Заходу над судовою системою, а також виведення Нафтогазу й інших держкорпорацій з-під контролю української влади.
Про це розповіла перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова. Вона також зауважила, що у олігарха Ігоря Коломойського тим часом буде добре майбутнє.
Що стосується шкіл, то Кабмін готовий дати добро на те, щоб частину таких закладів закрили. А це, як відомо, призведе й до звільнення «зайвих» вчителів.
08:17: Письменник про Порошенко та Forbes: Наростив жир за рахунок українців
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