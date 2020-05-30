В Україні 393 нові випадки COVID-19 – МОЗ

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Тим часом кількість летальних випадків доросла до 696 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 травня, у прес-службі МОЗ представили свіжі статистичні дані щодо поширення коронавірусної інфекції в Україні. За останню добу було виявлено 393 нові пацієнти з COVID-19. Загальна кількість хворих склала 23204 особи. З них 696 летальних випадків та 9311 пацієнтів одужали.
У Києві зафіксовано 2904 випадки, а в області - 1556 випадків. Ситуація в інших областях наступна.
Вінницька область — 958 випадків;
Волинська область — 887 випадків;
Дніпропетровська область — 933 випадки;
Донецька область — 158 випадків;
Житомирська область — 699 випадків;
Закарпатська область — 1171 випадок;
Запорізька область — 440 випадків;
Івано-Франківська область — 1379 випадків;
Кіровоградська область — 506 випадків;
Львівська область — 1619 випадків;
Луганська область — 46 випадків;
Миколаївська область — 288 випадків;
Одеська область — 883 випадки;
Полтавська область — 268 випадків;
Рівненська область — 1680 випадків;
Сумська область — 168 випадків;
Тернопільська область — 1160 випадків;
Харківська область — 1025 випадків;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 432 випадки;
Чернівецька область — 3306 випадків;
Черкаська область — 401 випадок;
Чернігівська область — 159 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій відсутні. Нагадаємо також, що кількість виявлених хворих на коронавірус у світі становить 6 035 349 осіб. З них 366 927 пацієнтів померли.
08:17: Письменник про Порошенко та Forbes: Наростив жир за рахунок українців
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