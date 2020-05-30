В Україні 393 нові випадки COVID-19 – МОЗ

Аня Мартинюк 30 травня 2020, 10:09

Тим часом кількість летальних випадків доросла до 696 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 травня, у прес-службі МОЗ представили свіжі статистичні дані щодо поширення коронавірусної інфекції в Україні. За останню добу було виявлено 393 нові пацієнти з COVID-19. Загальна кількість хворих склала 23204 особи. З них 696 летальних випадків та 9311 пацієнтів одужали.

У Києві зафіксовано 2904 випадки, а в області - 1556 випадків. Ситуація в інших областях наступна.

Вінницька область — 958 випадків;

Волинська область — 887 випадків;

Дніпропетровська область — 933 випадки;

Донецька область — 158 випадків;

Житомирська область — 699 випадків;

Закарпатська область — 1171 випадок;

Запорізька область — 440 випадків;

Івано-Франківська область — 1379 випадків;

Кіровоградська область — 506 випадків;

Львівська область — 1619 випадків;

Луганська область — 46 випадків;

Миколаївська область — 288 випадків;

Одеська область — 883 випадки;

Полтавська область — 268 випадків;

Рівненська область — 1680 випадків;

Сумська область — 168 випадків;

Тернопільська область — 1160 випадків;

Харківська область — 1025 випадків;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 432 випадки;

Чернівецька область — 3306 випадків;

Черкаська область — 401 випадок;

Чернігівська область — 159 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій відсутні. Нагадаємо також, що кількість виявлених хворих на коронавірус у світі становить 6 035 349 осіб. З них 366 927 пацієнтів померли.