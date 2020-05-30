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Протести у Міннеаполісі набирають оборотів

Аня Мартинюк 30 травня 2020, 09:28
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Протести у Міннеаполісі набирають оборотів

Поки активісти трощать супермаркети та приносять на вулиці голови свиней, поліція затримала журналіста CNN.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 травня, стало відомо, що в американському штаті Міннеаполіс незадоволені вбивством темношкірого чоловіка Джорджа Флойда продовжують бунтувати. Деякі з активістів принесли на акцію протесту голову свині.

Також стало відомо про затримання журналіста CNN Омара Хіменеса, який висвітлював події. Згодом його відпустили.

Нагадаємо, акції стартували після того, як білошкірий коп задушив темношкірого Джорджа Флойда ногою. Подію зняли на камеру. Згодом стало відомо, що вбивцю та його спільників звільнили. Їх подальша доля невідома.

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