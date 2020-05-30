Starship провалив випробування та вибухнув

Аня Мартинюк 30 травня 2020, 08:56

Космічний корабель охопило полум’я під час випробувань на землі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 травня, стало відомо, що 4-й прототип пілотованого космічного корабля SpaceX Starship вибухнув під час випробувань. За попередніми даними, на корабелі був встановлений двигун Raptor.

За даними американських ЗМІ, прототип корабля під назвою SN4 вибухнув у п’ятницю близько 14:50 за східним часом.

Момент вибуху зафіксували на камеру.

Нагадаємо, Starship – це космічний корабель багаторазового використання. Це також новий клас SpaceX супер-важкої ракетоносія, яка використовуватиметься для потенційних місій навколо Місяця і до Марса.