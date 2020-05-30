Starship провалив випробування та вибухнув

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Космічний корабель охопило полум’я під час випробувань на землі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 травня, стало відомо, що 4-й прототип пілотованого космічного корабля SpaceX Starship вибухнув під час випробувань. За попередніми даними, на корабелі був встановлений двигун Raptor.
За даними американських ЗМІ, прототип корабля під назвою SN4 вибухнув у п’ятницю близько 14:50 за східним часом.
Момент вибуху зафіксували на камеру.
RIP Starship SN4 ????https://t.co/klPMtZHxjW pic.twitter.com/hrrElBXmSC— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) May 29, 2020
Нагадаємо, Starship – це космічний корабель багаторазового використання. Це також новий клас SpaceX супер-важкої ракетоносія, яка використовуватиметься для потенційних місій навколо Місяця і до Марса.
08:17: Письменник про Порошенко та Forbes: Наростив жир за рахунок українців
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