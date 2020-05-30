Письменник про Порошенко та Forbes: Наростив жир за рахунок українців 08:17
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Анатолій Ульянов відреагував на те, як Порошенко розбагатів за останні 5 років. За його словами, влада в Україні належить олігархам.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 травня, український блогер Анатолій Ульянов відреагував на переміщення 5 президента України у рейтингу найбагатших людей від Forbes. Наразі колишній лідер знаходиться на 3 місці, а раніше був на 6.
«За час свого президентства він вперше увійшов до списку доларових мільярдерів. Його стан, не рахуючи офшорів, становить по моменту $1,4 млрд. Все це поки українці вмирали на фронті, бігли збирати чужий урожай в сусідню Польщу і стрімко ставали біднішими. Ось чому, друзі, важливо не відволікатися на «поетику Майдану» і «лірику нації», а дивитися і оцінювати системний малюнок процесів, що відбуваються», - зазначив він у соцмережі.
Ульянов особливо наголосив, що влада в Україні належить олігархам, у яких одна мета – «нарощувати жир за наш рахунок». Підсумовуючи він зазначив, що до тих пір, поки при владі будуть залишатися багатії, і їх вірні ляльки, до тих пір в країні не буде ні демократії, ні гідності, ні, власне, країни.
08:17: Письменник про Порошенко та Forbes: Наростив жир за рахунок українців
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