У Києві двоє молодиків вбили рибалку

Аня Мартинюк 29 травня 2020, 15:11

Двоє хлопців аби погасити кредити вбили 44-річного чоловіка. Після цього вони заволоділи його автомобілем.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 травня, стало відомо про трагедію у Києві. Тут двоє хлопців 1999 та 1996 року народження вбили 44-річного рибалку, втопивши його. Вони мали на меті заволодіти автомобілем чоловіка, щоб продати його та закрити свої кредити.

За даними поліції, зловмисників затримали. Відомо, що чоловік перестав виходити на зв’язок два дні тому. Про його зникнення повідомила дружина.

«Ми відстежили, що машина знаходиться на території Київської області. Однак, коли показали дружині фото їх іномарки, вона сказала, що за кермом знаходився не її чоловік. Тоді ми встановили особу водія і опитали його. Він повідомив, що "Опель" купив кілька днів назад у товариша за 1 800 доларів», - розповіли у поліції.

Згодом поліція вийшла на вбивць. Також відомо, що хлопці готувалися до вбивства. Після того, як вони вбили чоловіка, його тіло закопали на пустирі. Тепер вбивці можуть поплатитися свободою на термін до 15 років або ж проведуть за гратами усе своє життя.