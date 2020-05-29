Супрун похвалила свою медреформу

Аня Мартинюк 29 травня 2020, 14:44

Уляна Супрун не може змиритися з тим, що розпочату нею мед реформу будуть коректувати на користь українців, тому вона вирішила нагадати про свої досягнення.

Новину передає «Преса України».

Американка Уляна Супрун, яка тривалий час була виконувачкою обов’язків міністра охорони здоров’я, вирішила нагадати, що встигла наробити, будучи при посаді. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що було пророблено багато роботи.

«За останні п’ять років в системі охорони здоров’я сталося дуже багато змін, які реально покращили життя українців. Зміни на рівні первинної ланки медичної допомоги та принципу фінансування медзакладів, про які всі знають найбільше і зараз активно обговорюють, — лише невелика частина з них. Згадаймо, що ще трапилося за ці роки», - написала вона.

Одіозна медреформаторка представила перелік того, що було зроблено за її головування.

Нагадаємо, чинний голова МОЗ Максим Степанов пообіцяв виправити медреформу Супрун, яка діє не на користь ні лікарів, ні пацієнтів.