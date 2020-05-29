Озвучена сума штрафу за ухилення від мобілізації

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Володимир Зеленський запропонував депутатам підтримати ідею штрафувати українців, які ухиляються від мобілізації.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд до ВРУ законопроект, у якому передбачено штраф за ухилення від мобілізації. Так, порушення правил військового обліку для резервників передбачатиме сплату штрафу у розмірі 510-850 грн.
У разі повторного порушення штраф зросте до 850-1700 грн. Порушенням вважатиметься приховання зміни місця проживання чи роботи чи не проходження обліку в місцевому військкоматі.
1700-3400 грн складе штраф за неприбуття на місце збору для мобілізаційної підготовки. Для посадових осіб він буде більшим - 3400-5100 грн. Повторне порушення передбачає штраф 3400-5100 грн і 5100-8500 грн відповідно.
12:19: Українські захисники відреагували на активність найманців Путіна на Донбасі
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