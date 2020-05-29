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Озвучена сума штрафу за ухилення від мобілізації

Аня Мартинюк 29 травня 2020, 14:16
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Озвучена сума штрафу за ухилення від мобілізації

Володимир Зеленський запропонував депутатам підтримати ідею штрафувати українців, які ухиляються від мобілізації.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд до ВРУ законопроект, у якому передбачено штраф за ухилення від мобілізації. Так, порушення правил військового обліку для  резервників передбачатиме сплату штрафу у розмірі 510-850 грн.

У разі повторного порушення штраф зросте до 850-1700 грн. Порушенням вважатиметься приховання зміни місця проживання чи роботи чи не проходження обліку в місцевому військкоматі.

1700-3400 грн складе штраф за неприбуття на місце збору для мобілізаційної підготовки. Для посадових осіб він буде більшим - 3400-5100 грн. Повторне порушення передбачає штраф 3400-5100 грн і 5100-8500 грн відповідно.

 

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