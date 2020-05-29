Працююча молодь сильно постраждала від коронакризи

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У Міжнародній організації праці уточнили, скільки молодих людей втратили роботу через пандемію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 травня, у Міжнародній організації праці повідомили, що за період карантину кожна шоста людина у віці до 29 років втратила роботу. Раніше в організації заявляли, що в цілому в світі 1,5 млрд людей можуть залишитися без грошей для життя.
«178 мільйонів чоловік у віці до 29 років були зайняті до кризи в сферах, які найбільше постраждали в результаті пандемії. Це роздрібна торгівля та туризм», - йдеться у повідомленні.
Генеральний директор Міжнародній організації праці Гай Райдер наголосив, що коронавірусна криза особливо найбільш негативно позначилась на добробуті молодих жінок.
12:19: Українські захисники відреагували на активність найманців Путіна на Донбасі
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