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В «Укртелекомі» трапився масштабний збій

Аня Мартинюк 29 травня 2020, 13:24
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В «Укртелекомі» трапився масштабний збій

У компанії запевнили, що вживають необхідні заходи для вирішення проблеми, яка торкнулась багатьох українців. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 травня, в «Укртелекомі» трапився масштабний збій. Це означає, що по всій країні у користувачів спостерігається перебій у роботі Інтернету.

 У компанії попередили про неполадки.

«У зв'язку з технічним збоєм обладнання в мережі у деяких абонентів по всіх регіонах України фіксуються проблеми з авторизацією. Фахівці компанії займалися усуненням наслідків збою вночі і вже відновили сервіс для частини абонентів», - йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили, що збій не вплинув на послуги голосового зв'язку. До слова, також сьогодні стався масштабний збій у Vodafone. Користувачі не змогли скористатися послугами зв’язку.

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