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У компанії запевнили, що вживають необхідні заходи для вирішення проблеми, яка торкнулась багатьох українців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 травня, в «Укртелекомі» трапився масштабний збій. Це означає, що по всій країні у користувачів спостерігається перебій у роботі Інтернету.
У компанії попередили про неполадки.
«У зв'язку з технічним збоєм обладнання в мережі у деяких абонентів по всіх регіонах України фіксуються проблеми з авторизацією. Фахівці компанії займалися усуненням наслідків збою вночі і вже відновили сервіс для частини абонентів», - йдеться у повідомленні.
У компанії запевнили, що збій не вплинув на послуги голосового зв'язку. До слова, також сьогодні стався масштабний збій у Vodafone. Користувачі не змогли скористатися послугами зв’язку.
12:19: Українські захисники відреагували на активність найманців Путіна на Донбасі
11:09: Розбірки у Броварах – Озвучена причина виникнення конфлікту
10:47: Борис Филатов... Мэр Днепра... История хитрости, жадности и предательства...
10:32: Мінекономіки може дати добро на передачу прострочених продуктів фермерам
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