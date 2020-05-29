Аня Мартинюк 29 травня 2020, 13:24

У компанії запевнили, що вживають необхідні заходи для вирішення проблеми, яка торкнулась багатьох українців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 травня, в «Укртелекомі» трапився масштабний збій. Це означає, що по всій країні у користувачів спостерігається перебій у роботі Інтернету.

У компанії попередили про неполадки.

«У зв'язку з технічним збоєм обладнання в мережі у деяких абонентів по всіх регіонах України фіксуються проблеми з авторизацією. Фахівці компанії займалися усуненням наслідків збою вночі і вже відновили сервіс для частини абонентів», - йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили, що збій не вплинув на послуги голосового зв'язку. До слова, також сьогодні стався масштабний збій у Vodafone. Користувачі не змогли скористатися послугами зв’язку.