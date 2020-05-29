В Україні різко зменшився розмір середньої зарплати

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У Держстаті розповіли, у яких областях українці отримують найбільшу середню зарплату.
Новину передає «Преса України».
У Державній службі статистики повідомили, що в Україні зменшилась середня номінальна заробітна плата. А саме у квітні на 8,9% порівняно з попереднім місяцем. Так, вона становила 10,4 тис. грн.
Тим часом реальна зарплата, з урахуванням інфляції, в квітні в порівнянні з березнем склала 90,4%.
«Середня заробітна плата склала 10 430 грн, що в 2,2 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн). У порівнянні з березнем розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 8,9%, а за останні 12 місяців (відносно квітня 2019 роки) збільшився на 1,6%», - розповіли у Держстаті.
Також відомо, жителі яких міст отримують найбільшу зарплату. Так, найбільша середня зарплата у Києві - 15278 грн. Далі йде Донецька область - 12473 грн, Київська область - 10797 грн, Дніпропетровська область - 10562 грн, Запорізька область - 10514 грн.
Найменшу середню зарплату тим часом отримують у Чернівецькій області - 7560 грн, Волинській області - 7758 грн, Тернопільській області - 7815 грн, Херсонській області - 8354 грн, Івано-Франківській області - 8459 грн.
12:19: Українські захисники відреагували на активність найманців Путіна на Донбасі
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10:47: Борис Филатов... Мэр Днепра... История хитрости, жадности и предательства...
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