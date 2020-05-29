Українські захисники відреагували на активність найманців Путіна на Донбасі

Аня Мартинюк 29 травня 2020, 12:19

Втрати понесла лише ворожа сторона.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 травня, у прес-службі Операції Об’єднаних сил повідомили, що російські найманці минулої доби 7 разів відкривали вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння. В результаті українські захисники батьківщини дали гідну відповідь ворогу.

Так, ворожа сторона втратила одну одиницю живої сили. Ще чотири найманці отримали поранення. Крім того, окупанти втратили міномет. Його було знищено.

Українська сторона не понесла жодних втрат.

«Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Богданівка вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Ворог знову отримав гідну відповідь від представників ООС. Обішлось без втрат та поранених української сторони.