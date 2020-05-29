Галкін представив нову пародію на Путіна

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Новину передає «Преса України».
Відомий гуморист Максим Галкін представив свіжу пародію на президента РФ Володимира Путіна та його розмову з мером Москви Сергієм Собяніним. Пародія з’явилася на сторінці Галкіна у соцмережі.
Гуморист пожартував про те, що Путін та Собянін нібито домовились про те, щоб жителі столиці гуляли на вулиці за графіком і то не кожен день.
«Ми спеціально старалися, щоб у парках кожному вистачило по дереву як мінімум з однією міцною, надійною гілкою», - також пожартував Галкін, натякаючи на те, що гілку можна використати для повішення.
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Нагадаємо, раніше Галкін жартував з Путіна, на що останній відповів, що жарти гумориста до вподоби росіянам.
11:09: Розбірки у Броварах – Озвучена причина виникнення конфлікту
10:47: Борис Филатов... Мэр Днепра... История хитрости, жадности и предательства...
10:32: Мінекономіки може дати добро на передачу прострочених продуктів фермерам
09:23: Новий проект, нова катастрофа – Полісся збираються «перекроїти»
08:43: Завдяки штучному інтелекту Френк Сінатра заспівав пісню Брітні Спірс
08:07: Гройсман чи Яценюк – Журналіст запитав у експрем’єра, що страшніше
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