Галкін представив нову пародію на Путіна

Аня Мартинюк 29 травня 2020, 11:41

Російський артист естради висміяв карантинні обмеження у Росії.

Новину передає «Преса України».

Відомий гуморист Максим Галкін представив свіжу пародію на президента РФ Володимира Путіна та його розмову з мером Москви Сергієм Собяніним. Пародія з’явилася на сторінці Галкіна у соцмережі.

Гуморист пожартував про те, що Путін та Собянін нібито домовились про те, щоб жителі столиці гуляли на вулиці за графіком і то не кожен день.

«Ми спеціально старалися, щоб у парках кожному вистачило по дереву як мінімум з однією міцною, надійною гілкою», - також пожартував Галкін, натякаючи на те, що гілку можна використати для повішення.

Переглянути цей допис в Instagram Счастливое время строгого режима прогулок ????????‍♂️???? Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru) 28 Тра 2020 р. о 12:17 PDT

Нагадаємо, раніше Галкін жартував з Путіна, на що останній відповів, що жарти гумориста до вподоби росіянам.