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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 травня, в Броварах сталася стрілянина. Заступник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що відбулись кримінальні розбірки між угрупуваннями, які «кришують» перевезення маршрутними таксі.
Тим часом нардеп Олександр Дубінський заявив, що дві групи «маршрутників» ділили між собою приміські маршрути після судового скасування ряду тендерів на їх розподіл, які були проведені ще в 2015 році.
За його словами, одне угрупування для вирішення ситуації привело місцевих «тітушок», інше - бойовиків з Вінниці за допомогою охоронної фірми.
Уже затримано 10 осіб, вилучено зброю зловмисників та боєприпаси, а також автомобілі. Дубінський заявив, що наполягатиме на найжорсткішій відповідальності представників місцевої влади.
11:09: Розбірки у Броварах – Озвучена причина виникнення конфлікту
10:47: Борис Филатов... Мэр Днепра... История хитрости, жадности и предательства...
10:32: Мінекономіки може дати добро на передачу прострочених продуктів фермерам
09:23: Новий проект, нова катастрофа – Полісся збираються «перекроїти»
08:43: Завдяки штучному інтелекту Френк Сінатра заспівав пісню Брітні Спірс
08:07: Гройсман чи Яценюк – Журналіст запитав у експрем’єра, що страшніше
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