Розбірки у Броварах – Озвучена причина виникнення конфлікту

Аня Мартинюк 29 травня 2020, 11:09





Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 травня, в Броварах сталася стрілянина. Заступник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що відбулись кримінальні розбірки між угрупуваннями, які «кришують» перевезення маршрутними таксі.

Тим часом нардеп Олександр Дубінський заявив, що дві групи «маршрутників» ділили між собою приміські маршрути після судового скасування ряду тендерів на їх розподіл, які були проведені ще в 2015 році.

За його словами, одне угрупування для вирішення ситуації привело місцевих «тітушок», інше - бойовиків з Вінниці за допомогою охоронної фірми.

Уже затримано 10 осіб, вилучено зброю зловмисників та боєприпаси, а також автомобілі. Дубінський заявив, що наполягатиме на найжорсткішій відповідальності представників місцевої влади.