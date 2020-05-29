Борис Филатов... Мэр Днепра... История хитрости, жадности и предательства...

zmxn 29 травня 2020, 10:47

"Если есть на свете дьявол, то он не козлоногий рогач - он дракон о трех головах. Головы эти - хитрость, жадность и предательство. И если одна из них прикусит человека, то две другие доедят его дотла"...

... Осенью 2015 года кресло Городского головы славного города Днепропетровска занял Борис Альбертович Филатов. Признаюсь, я был несказанно рад этому событию, ибо впервые главой современного украинского мегаполиса был избран руководитель абсолютно нового типа. Борис не был учащимся ПТУ и не крутил "наперстки", как широкоизвестный в узких кругах "Гепа"... Он не скакал бодрым козликом из одной политической силы в другую, каждую пятилетку "ложась" под нового лидера, как "вечно живой" Иван Куличенко. Он не был омыт нечистотами большевизма, как стареющий "коммуняка" Владимир Яцуба. Филатов - это был НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, СТЕРИЛЬНАЯ ФИГУРА, УВАЖАЕМАЯ ЛИЧНОСТЬ И НЕПРЕРЕКАЕМЫЙ АВТОРИТЕТ. Патриот, гражданин, блестящий оратор. Открытое лицо, умный взгляд, прекрасно поставленная речь. Заслуженный журналист Украины, бизнесмен, кинорежиссер, адвокат, кандидат наук: о таком мэре можно было только мечтать! Но прошло пять лет.. Всего пять - и произошла трансформация личности, персональное перерождение. Борис превратился в жалкий симбиоз "Гепы", Куличенко и Яцубы, вместе взятых, обнажив в себе самые гадкие, самые скверные, самые гнусные человеческие черты.

Я не офицер СБУ, не работник прокуратуры и не инспектор КРУ. Я никогда не состоял, не состою и не буду состоять в каких-либо партиях. Я не публикую заказные статьи "на коммерческой основе". И сегодня я не собираюсь писать о том, когда, с кем и сколько миллионов бюджетных денег украл у врачей, учителей и городских сирот Борис Филатов. Меня интересуют исключительно морально-этические достоинства мэра Днепра ХХI века...

... О том, что Филатов - банальный ренегат и что он, не дрогнув, предал святые идеалы Майдана, я с горестью осознал к весне 2016-го... 26 января 2014 года прямо перед зданием Облгосадминистрации, вооруженные до зубов "титушки Вилкула", напали на участников Днепропетровского Майдана. Началась кровавая бойня. Отрядами боевиков, костяк которых составляли спортсмены-представители контактных единоборств, руководили высокопоставленные офицеры милиции, и главы городских и областных спортивных организаций. Интернет-пространство кишело их фотоснимками. Я был уверен, что став Городским головою, Борис Филатов, патриот Украины, член партии УКРОП, заставит правоохранителей отправить за решетку глашатаев "руськага мира". Отыскать их всех не составляло никакого труда. Увы, Борис оказался отступником: у него, как у мэра, как у патриота, как у гражданина не было ни единой претензии к местным коллаборационистам. Никто из спортивных функционеров не сел за решетку. Более того: они по сей день, практически, все до единого продолжают "растить" подрастающее поколение юных спортсменов, регулярно и безбоязненно вколачивая в мозг украинских мальчишек "лишнюю путинскую хромосому". Своим предательским безразличием Филатов осквернил светлую память Героев Небесной сотни ..

... Летом 2019 года - разумеется, без вмешательства Бориса Филатова - в Днепре был ликвидирован Дом учителя. Причина банальна: здание было расположено по адресу пл. Успенская, 14 - в самом центре современного мегаполиса. Что-то еще нужно объяснять? Закрылись десятки кружков для школьников. Перестал функционировать Клуб ветеранов образования... Ссука, до какого цинизма до какого скотства нужно дойти, чтобы лишить ветеранов права несколько раз в месяц собираться вместе? Они же и так подранки! Что за спиной у этиих несчастных стариков? Голодное военное детство, изнасилованная юность, "совково-дефицитный" период зрелости и вот, наконец, - скотская старость. Никому не нужные, беззубые, существующие на нищенскую пенсию... Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, и Кучма лишили их человеческой жизни. А команда городского головы Бориса Филатова лишает их человеческой старости... Ненужные людишки, которые "много жрут и долго живут"... Хотелось бы спросить Бориса Альбертовича, отчего в Днепре такое незавидное отношение к этим несчастным, больным старикам-педагогам, воспитавшим и подарившим знания десяткам тысяч девчонок и мальчишек? Уж не оттого ли, что старики эти - этнические украинцы?...

... В феврале 2020 года местные СМИ сообщили о том, что музыкальный руководитель одного из детских художественных коллективов города, неоднократно совершал противоправные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек. Применяя психологическое давление, мужчина насиловал детей, осуществлял видеосъемку порнографического характера и в последующем сбывал "видеоклубничку" за рубеж. Случай - вопиющий. Из ряда вон выходящий. Как должен был поступить мэр города? Немедленно создать городскую комиссию, в состав которой вошли бы педагоги, психологи и работники прократуры. И в кратчайшие сроки проинспектировать все музыкальные школы города, все художественные коллективы, все цирковые студии... Увы, у адвоката Филатова не хватило на это ни совести, ни времени, ни знаний... И кто знает, сколько еще детей ежедневно подвергаются сексуальному насилию в городских клубах и детских кружках Днепра?

... Еще один безнравственный проект команды Бориса Филатова - это вокальный конкурс "Dnepr voice". Такого идиотизма мне еще не приходилось наблюдать. В течение месяца за право называться Лучшим голосом Днепра соревнуются... грузчики, сантехники, официанты и парикмахеры. Профессиональные же исполнители, мечтающие о подобных творческих состязаниях, "имеют неограниченную возможность", облизываясь, наблюдать за проектом со стороны. Поразительна возрастная градация конкурсантов: в одном и том же конкурсе участвуют и 12-летняя Варвара Хижнякова, и 80-летний Владимир Куликов. Создается впечатление, что устроителям нужно просто по-быстрому "поставить галочку" и "раздербанить бабло". Ну что, Борис Альбертович, ждем конкурс "Лучшая медсестра Днепра", куда ваша команда пригласит музыкантов, маркетологов, технологов приготовления пищи и таможенных брокеров...

... В конце 2019 года, у одного из самых почитаемых, самых заслуженных педагогов Днепра, проработавшим в должности директора 25 лет, случилось горе: у дочери обнаружили опухоль головного мозга... А потом была мерзость: я, посторонний человек, не имеюший никакого отношения, ни к этому педагогу, ни к системе образования, ни к команде городского головы, забрасывал мэрию письмами с просьбами о помощи... Спутя несколько месяцев Филатов-таки выделил финансовую помощь, но было абсолютно ясно, что люди для Бориса - это просто мусор...

... Я мог бы еще долго рассказывать вам о том, как пагубно действует на людей власть, но... Но на сегодня достаточно морально-этического ликбеза - просыпается рвотный рефлекс. .. .... Виктор Янукович, став президентом Украины, ментально так и остался енакиевским "гопником"- необразованным, тупым, узколобым беспредельщиком. Петр Порошенко, выиграв президентскую гонку, и заняв кресло главы государства, так и остался, по сути тривиальным"барыгой", скупым и алчным торгашом. Владимир Зеленский, овладев булавой главы государства, так и не смог стать отцом нации - он не удосужился скинуть с себя шкуру популярного комика из "Квартала 95". Борис Филатов... Выиграв мэрские выборы, он так и не стал городским головой Днепра, а остался просто талантливым журналистом. Но талантливые журналисты должны писать сенсационные материалы о горе-мэрах, но никак не управлять мегаполисами. Он мечтал вписать свое имя в историю Днепра, но останется в памяти горожан, как мэр-неудачник с унизительной кличкой "Боря-мостострой". Он не выдержал испытания властью, как только решил, что Днепр - это огромный, щедрый табльдот, с которого можно бесконечно и безбоязненно тащить самые жирные куски, самые вкусные деликатесы. И в кратчайшие сроки растерял все моральные ориентиры, сменив их на хитрость, жадность и предательство. Есть ли у Бориса Филатова, предавшего идеалы Майдана, изгнавшего из здания мэрии Городской совет ветеранов, на три года превратившего жизнь автолюбителей Левого берега в ад - и т. д. и т. п. - хоть один шанс остаться осенью в кресле городского головы? Уверен - ни одного...

(Продолжение следует)

АРТУР БАЛАЕВ