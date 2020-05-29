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З відповідною ініціативою виступила Асоціація постачальників торговельних мереж.
Новину передає «Преса України».
Економічний експерт Олексій Дорошенко повідомив, що Асоціація постачальників торговельних мереж звернулась до Мінекономіки з проханням врегулювати законодавство на користь фермерів. Зокрема, пропонується, безкоштовно віддавати фермерам продукцію, термін дії якої закінчився, для переробки на корм для тварин.
Наразі за це потрібно сплатити податок на прибуток із усієї суми прострочених продуктів.
«Діюче законодавство передбачає утилізацію таких продуктів. Така утилізація є платною та виконується спеціалізованими організаціями. Частину продуктів виробники переробляють, якщо це є безпечним і дозволено», - розповів Дорошенко.
За його словами, більшість продуктів все одно не утилізують, а використовують повторно чи викидають на звалища.
10:47: Борис Филатов... Мэр Днепра... История хитрости, жадности и предательства...
10:32: Мінекономіки може дати добро на передачу прострочених продуктів фермерам
09:23: Новий проект, нова катастрофа – Полісся збираються «перекроїти»
08:43: Завдяки штучному інтелекту Френк Сінатра заспівав пісню Брітні Спірс
08:07: Гройсман чи Яценюк – Журналіст запитав у експрем’єра, що страшніше
07:36: Через вбивство невинного темношкірого - У Міннеаполісі спалили поліцейський відділ
14:56: Заступник мера Борисполя вимагав 3 квартири в якості хабара
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