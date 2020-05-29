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Мінекономіки може дати добро на передачу прострочених продуктів фермерам

Аня Мартинюк 29 травня 2020, 10:32
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Мінекономіки може дати добро на передачу прострочених продуктів фермерам

З відповідною ініціативою виступила Асоціація постачальників торговельних мереж.

Новину передає «Преса України».

Економічний експерт Олексій Дорошенко повідомив, що Асоціація постачальників торговельних мереж звернулась до Мінекономіки з проханням врегулювати законодавство на користь фермерів. Зокрема, пропонується, безкоштовно віддавати фермерам продукцію, термін дії якої закінчився, для переробки на корм для тварин.

Наразі за це потрібно сплатити податок на прибуток із усієї суми прострочених продуктів.

«Діюче законодавство передбачає утилізацію таких продуктів. Така утилізація є платною та виконується спеціалізованими організаціями. Частину продуктів виробники переробляють, якщо це є безпечним і дозволено», - розповів Дорошенко.

За його словами, більшість продуктів все одно не утилізують, а використовують повторно чи викидають на звалища.

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