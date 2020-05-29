Коронавірус в Україні не йде на спад – МОЗ

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За останню добу було виявлено 429 нових пацієнтів з COVID-19.
Новину передає «Преса України».
За даними МОЗ, в Україні зафіксували ще 429 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість хворих – 22811 осіб. З них 679 померли та 8934 одужали.
Найбільше випадків у Чернівецькій області — 3259, Києві - 2849 та Рівненській області — 1628. Ситуація в інших областях, за виключенням тимчасово окупованих територій, наступна.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 957 випадків;
Волинська область — 863 випадки;
Дніпропетровська область — 930 випадків;
Донецька область — 158 випадків;
Житомирська область — 694 випадки;
Закарпатська область — 1147 випадків;
Запорізька область — 431 випадок;
Івано-Франківська область — 1360 випадків;
Кіровоградська область — 503 випадки;
Київська область — 1535 випадків;
Львівська область — 1563 випадки;
Луганська область — 46 випадків;
Миколаївська область — 284 випадки;
Одеська область — 878 випадків;
Полтавська область — 268 випадків;
Сумська область — 167 випадків;
Тернопільська область — 1145 випадків;
Харківська область — 1011 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 407 випадків;
Черкаська область — 401 випадок;
Чернігівська область — 150 випадків.
З початку пандемії в Україні перевірили 57006 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.
10:47: Борис Филатов... Мэр Днепра... История хитрости, жадности и предательства...
10:32: Мінекономіки може дати добро на передачу прострочених продуктів фермерам
09:23: Новий проект, нова катастрофа – Полісся збираються «перекроїти»
08:43: Завдяки штучному інтелекту Френк Сінатра заспівав пісню Брітні Спірс
08:07: Гройсман чи Яценюк – Журналіст запитав у експрем’єра, що страшніше
07:36: Через вбивство невинного темношкірого - У Міннеаполісі спалили поліцейський відділ
14:56: Заступник мера Борисполя вимагав 3 квартири в якості хабара
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