Коронавірус в Україні не йде на спад – МОЗ

Аня Мартинюк 29 травня 2020, 09:55

За останню добу було виявлено 429 нових пацієнтів з COVID-19.

Новину передає «Преса України».

За даними МОЗ, в Україні зафіксували ще 429 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість хворих – 22811 осіб. З них 679 померли та 8934 одужали.

Найбільше випадків у Чернівецькій області — 3259, Києві - 2849 та Рівненській області — 1628. Ситуація в інших областях, за виключенням тимчасово окупованих територій, наступна.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 957 випадків;

Волинська область — 863 випадки;

Дніпропетровська область — 930 випадків;

Донецька область — 158 випадків;

Житомирська область — 694 випадки;

Закарпатська область — 1147 випадків;

Запорізька область — 431 випадок;

Івано-Франківська область — 1360 випадків;

Кіровоградська область — 503 випадки;

Київська область — 1535 випадків;

Львівська область — 1563 випадки;

Луганська область — 46 випадків;

Миколаївська область — 284 випадки;

Одеська область — 878 випадків;

Полтавська область — 268 випадків;

Сумська область — 167 випадків;

Тернопільська область — 1145 випадків;

Харківська область — 1011 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 407 випадків;

Черкаська область — 401 випадок;

Чернігівська область — 150 випадків.

З початку пандемії в Україні перевірили 57006 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.