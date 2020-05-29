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Журналісти BBC розсекретили проект, який може викликати екологічну та економічну катастрофу на Рівненщині.
Новину передає «Преса України».
Еколог з Білорусі Ольга Каськевич повідомила для журналістів BBC Mundo про проект, який буде реалізовано на Поліссі, де багате біорізноманіття.
Так, уже декілька років Білорусь, Україна та Польща працюють над масштабним проектом Е-40. Його мета – відновити міжнародний водний шлях Дніпро-Прип'ять та з'єднати Чорне море з Балтійським. Будівництво передбачає створення інфраструктурних об'єктів для проходу суден 80 метрів у довжину.
Вартість проект 20 мільйонів доларів. Однак наслідки він нього важко оцінити в цифрах. За словами екологів, вони будуть колосальні. Такий проект позначиться на сотні біологічних видів, також будуть зачеплені грунти поблизу Чонобиля, плюс є чималі ризики від транспортування добрив та нафти цим шляхом.
«Масштаб такого мегапроекту настільки великий, що загрожує регіону екологічною катастрофою — річки, що висохли, пошкоджені ландшафти, вимирання дикої природи, знищені засоби до існування місцевого населення», - прокоментувала координаторка проекту «Врятуй Полісся» Гелен Байрон.
В результаті Полісся перестане бути останнім незайманим природним резервуаром Європи.
10:47: Борис Филатов... Мэр Днепра... История хитрости, жадности и предательства...
10:32: Мінекономіки може дати добро на передачу прострочених продуктів фермерам
09:23: Новий проект, нова катастрофа – Полісся збираються «перекроїти»
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08:07: Гройсман чи Яценюк – Журналіст запитав у експрем’єра, що страшніше
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