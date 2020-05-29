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Завдяки штучному інтелекту Френк Сінатра заспівав пісню Брітні Спірс

Аня Мартинюк 29 травня 2020, 08:43
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Завдяки штучному інтелекту Френк Сінатра заспівав пісню Брітні Спірс

Експерти навчилися підмінювати голос зірок. В результаті пісню Брітні Спірс переспівав Френк Сінатра.

Новину передає «Преса України».

Завдяки штучному інтелекту представники компанії OpenAI змусили Френка Сінатру заспівати пісню поп-співачки Брітні Спірс «Toxic».

«Ми вирішили зробити музичний експеримент і він вдався. Наприкінці квітня ми випустили нову нейронну мережу Jukebox, яка може створювати мешапи та оригінальну музику у стилі понад 9000 гуртів та музикантів», - розповіли представники OpenAI.

Принцип роботи OpenAI простий. Завдяки алгоритму музика прив’язується до нових жанрів або навіть перероблюється пісня одного виконавця в інший стиль.

 

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