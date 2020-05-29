Гройсман чи Яценюк – Журналіст запитав у експрем’єра, що страшніше

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Володимиру Гройсману поставили незручне запитання про його повернення у політику.
Новину передає «Преса України».
Український журналіст Євген Куксін поцікавився у колишнього голови уряду Володимира Гройсмана, що страшніше: «Повернення у владу його чи Арсенія Яценюка?». Відповідати на незручне запитання політику довелось, виходячі зі студії телеканалу «Зік».
Як зазначив Куксін, головний господарник країни відповів, що страшніше повернення у владу журналіста. Так, він мав на увазі Євгена Куксіна, який задав незручне запитання.
Тим часом журналіст нагадав гучний провал Гройсмана на минулих виборах.
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