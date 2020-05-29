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Через вбивство невинного темношкірого - У Міннеаполісі спалили поліцейський відділ

Аня Мартинюк 29 травня 2020, 07:36
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Через вбивство невинного темношкірого - У Міннеаполісі спалили поліцейський відділ

У штаті Міннеаполіс продовжують відбуватися акції протесту. Люди не задоволені тим, що вкотре від рук білошкірих поліцейських помирають невинні темношкірі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 травня, американські ЗМІ повідомили, що поліцейський відділ Міннеаполісу, а саме в мікрорайоні Сьюард, був підпалений під час протестів з приводу вбивства поліцією неозброєного темношкірого чоловіка. Мова йде про Джорджа Флойда, якого ногою задушив білошкірий коп. Подію було знято на камеру.

В результаті група розлючених людей підпалили поліцейський відділ, де працювали причетні до вбивства поліцейські. Активісти закидали відділ феєрверками. В результаті виникла пожежа.

 Були також повідомлення про протести з так званого міста-побратима Міннеаполіса, Сент-Пол, розташованого на схід від річки Міссісіпі.

 

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