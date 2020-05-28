Заступник мера Борисполя вимагав 3 квартири в якості хабара

Аня Мартинюк 28 травня 2020, 14:56

Чиновника разом з посередником уже затримали.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 травня, у прес-службі Офісу генерального прокурора повідомили про затримання заступника мера Борисполя і його спільника. Чоловіки вимагали хабар – три квартири.

Слідство встановило, що чиновник хотів отримати три квартири від забудовника, щоб останній не стикнувся з перешкодами при введенні новобудови в експлуатацію. Щоб провернути справу чиновник залучив посередника.

В результаті заступника мера Борисполя і його спільника затримали у момент отримання документів, які підтверджують право майна на одну з квартир. Варто зазначити, що під час затримання на місце події прибув секретар Бориспільської міської ради з «групою підтримки». Остання намагалася чинити опір правоохоронцям.

Тепер заступнику міського голови Борисполя і посереднику готують повідомлення про підозру.