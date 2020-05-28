Заступник мера Борисполя вимагав 3 квартири в якості хабара

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Чиновника разом з посередником уже затримали.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 травня, у прес-службі Офісу генерального прокурора повідомили про затримання заступника мера Борисполя і його спільника. Чоловіки вимагали хабар – три квартири.
Слідство встановило, що чиновник хотів отримати три квартири від забудовника, щоб останній не стикнувся з перешкодами при введенні новобудови в експлуатацію. Щоб провернути справу чиновник залучив посередника.
В результаті заступника мера Борисполя і його спільника затримали у момент отримання документів, які підтверджують право майна на одну з квартир. Варто зазначити, що під час затримання на місце події прибув секретар Бориспільської міської ради з «групою підтримки». Остання намагалася чинити опір правоохоронцям.
Тепер заступнику міського голови Борисполя і посереднику готують повідомлення про підозру.
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