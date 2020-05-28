Одеса перетворилась на Венецію

Аня Мартинюк 28 травня 2020, 14:19

Машини були змушені рухатись затопленими дорогами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 травня, стало відомо, що в Одесі пройшла сильна злива. Всього за три години тут випало 18 міліметрів опадів. В результаті вулиці перетворилися на басейни.

Також місцеві ЗМІ повідомили, що через дощ на вулицях Балківській, Приморській, Хімічній і в напрямку рибного порту не працюють або працюють в скороченому форматі трамвайні і тролейбусні маршрути.

За попередніми даними, працівники комунальних підприємств взялись вирішувати проблему.