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Зеленський підтримав ідею застрахувати лікарів України

Аня Мартинюк 28 травня 2020, 11:55
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Зеленський підтримав ідею застрахувати лікарів України

Максим Степанов заявив, що Володимиру Зеленському подобається ідея запровадити медичне страхування для лікарів та медпрацівників. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 травня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підтримує ідею застрахувати всіх медиків. А саме на випадок, якщо вони захворіють на смертоносний китайський вірус.

Відповідну заяву зробив голова МОЗ Максим Степанов, виступаючи на брифінгу. Так, очікується, що страхування передбачає 100% покриття витрат на лікування коронавірусу.

 «Крім того, передбачені виплати додаткових коштів у разі втрати медичним працівником працездатності, а у разі його смерті – виплати родичам», - уточнив Степанов.

Він також уточнив, що на таку допомогу можуть розраховувати представники медперсоналу. До слова, в МОЗ також внесли коронавірус до переліку професійних хвороб.

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