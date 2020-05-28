В червні в Україні очікується позитивна статистика щодо COVID-19

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Віктор Ляшко розповів, коли в Україні можуть перестати фіксувати хворих на коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 травня, у прес-службі МОЗ заявили, що очікують на нульову статистику захворюваності на COVID-19 уже менше, ніж за місяць. Зокрема, таку заяву зробив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, виступаючи на телебаченні.
«Ми говоримо про 22 червня», - уточнив він.
Як повідомлялось раніше, в Україні кількість людей з коронавірусом збільшилась на 477 осіб. Загальна кількість хворих становить 22382 пацієнтів. На жаль, з них 669 летальних випадків.
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