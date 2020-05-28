В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 28 травня 2020, 10:45

На жаль, нових виявлених хворих побільшало на 477 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 травня, у прес-службі МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на коронавірус на 477 осіб до 22382 пацієнтів. На жаль, з них 669 летальних випадків та 8439 пацієнтів одужали.

У Києві зафіксовано 2793 випадки захворювання. У Київській області - 1517 випадків. Ситуація в інших областях наступна.

Вінницька область — 947 випадків;

Волинська область — 851 випадок;

Дніпропетровська область — 920 випадків;

Донецька область — 158 випадків;

Житомирська область — 673 випадки;

Закарпатська область — 1124 випадки;

Запорізька область — 425 випадків;

Івано-Франківська область — 1339 випадків;

Кіровоградська область — 495 випадків;

Львівська область — 1513 випадків;

Луганська область — 45 випадків;

Миколаївська область — 282 випадки;

Одеська область — 861 випадок;

Полтавська область — 268 випадків;

Рівненська область — 1588 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1131 випадок;

Харківська область — 981 випадок;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 386 випадків;

Чернівецька область — 3201 випадок;

Черкаська область — 401 випадок;

Чернігівська область — 140 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій відсутні.