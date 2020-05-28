В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на коронавірус

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На жаль, нових виявлених хворих побільшало на 477 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 травня, у прес-службі МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на коронавірус на 477 осіб до 22382 пацієнтів. На жаль, з них 669 летальних випадків та 8439 пацієнтів одужали.
У Києві зафіксовано 2793 випадки захворювання. У Київській області - 1517 випадків. Ситуація в інших областях наступна.
Вінницька область — 947 випадків;
Волинська область — 851 випадок;
Дніпропетровська область — 920 випадків;
Донецька область — 158 випадків;
Житомирська область — 673 випадки;
Закарпатська область — 1124 випадки;
Запорізька область — 425 випадків;
Івано-Франківська область — 1339 випадків;
Кіровоградська область — 495 випадків;
Львівська область — 1513 випадків;
Луганська область — 45 випадків;
Миколаївська область — 282 випадки;
Одеська область — 861 випадок;
Полтавська область — 268 випадків;
Рівненська область — 1588 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1131 випадок;
Харківська область — 981 випадок;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 386 випадків;
Чернівецька область — 3201 випадок;
Черкаська область — 401 випадок;
Чернігівська область — 140 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій відсутні.
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