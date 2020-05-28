У червні українців чекає до +39 градусів тепла

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Тим не менше, синоптик Владислав Білик попередив, що перший місяць літа мало відрізнятиметься від травня.
Новину передає «Преса України».
Начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського Гідрометцентру Владислав Білик вирішив уточнити, якою буде погода у червні в Україні. За його прогнозом, червень від травня не буде сильно відрізнятися.
Перший тиждень червня буде досить прохолодним. Середньомісячна температура становитиме 18-22 градуси. Іноді стовпчики термометрів показуватимуть до +39 градусів.
«Залежно від регіону, можливі коливання в межах одного градуса. Зазвичай червень досить прохолодний і дощовий. Якщо говорити про дощі, то кількість опадів буде в межах норми. Тобто перша декада червня буде досить прохолодною, особливо порівняно з минулим роком. Але опадів буде менше», - уточнив він.
Раніше український народний синоптик Леонід Горбань заявляв, що літом в країні буде багато дощів, особливо в перші два місяці. Серпень має бути жарким.
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