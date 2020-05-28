НБУ значно ослабив гривню

Аня Мартинюк 28 травня 2020, 08:46

Нацвалюта віддала провідній іноземній валюті 10 копійок. Євро тим часом здорожчало на 21 копійку.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 28 травня. Долар коштує 27,00 грн. Він забрав у нацвалюти 10 копійок. Євро коштує 29,71 грн. Так, європейська валюта забрала у офіційної гривні 21 копійку.

Тим часом готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 26,82 грн. Продаж долара відбувається за 27,11 грн. Купівля євро проходить за 29,32 грн, а продаж проходить за 29,76 грн.

До слова, раніше в НБУ анонсували вихід банкноти номіналом 1000 грн у сріблі. Банкнота буде колекційною.