Володимиру Кличку повернули три чемпіонські пояси

Аня Мартинюк 28 травня 2020, 08:12

Мова йде про пояси, які він втратив у 2015 році.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Mixsport, українська легенда боксу Володимир Кличко отримав назад всі чемпіонські пояси, які було втрачено у бою з британцем Тайсоном Ф’юрі. Як відомо, у 2015 році боксер втратив титули за версіями WBA Super, IBF і WBO.

Нагадаємо, згідно з регламентом боксерських федерацій, під час поєдинку чемпіонські пояси знаходяться у супервайзера. Останній віддає пояси старому або новому переможцю після оголошення результату бою. 28 листопада 2015 року пояси опинились у британця.

Згодом світові боксерські організації прислали Ф’юрі нові пояси, а старі повернули Кличку. Цей крок був зроблений з метою визнанням заслуг Володимира перед світовим професійним боксом.

Уже 1 червня чемпіонські пояси Кличка з’являться в Києві в музеї боксера.