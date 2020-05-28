Володимиру Кличку повернули три чемпіонські пояси

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Мова йде про пояси, які він втратив у 2015 році.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Mixsport, українська легенда боксу Володимир Кличко отримав назад всі чемпіонські пояси, які було втрачено у бою з британцем Тайсоном Ф’юрі. Як відомо, у 2015 році боксер втратив титули за версіями WBA Super, IBF і WBO.
Нагадаємо, згідно з регламентом боксерських федерацій, під час поєдинку чемпіонські пояси знаходяться у супервайзера. Останній віддає пояси старому або новому переможцю після оголошення результату бою. 28 листопада 2015 року пояси опинились у британця.
Згодом світові боксерські організації прислали Ф’юрі нові пояси, а старі повернули Кличку. Цей крок був зроблений з метою визнанням заслуг Володимира перед світовим професійним боксом.
Уже 1 червня чемпіонські пояси Кличка з’являться в Києві в музеї боксера.
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