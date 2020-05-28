Показань Онищенка вистачить для того, щоб посадити Порошенко на довічне – Крюкова

Аня Мартинюк 28 травня 2020, 07:38

Світлана Крюкова зауважила в ефірі одного з телешоу, що Олександр Онищенко зібрав безцінний матеріал на Петра Порошенка, тому перешкод для того, щоб посадити його, не має бути.

Новину передає «Преса України».

Українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова з’явилась в ефірі каналу NEWS ONE. Журналістка розповіла про те, політик Олександр Онищенко на свободі й його показань вистачить для того, щоб посадити Порошенко на довічне.

«Тому що, нагадаю, саме він був тим самим «придворним» олігархом, який перший вискочив з двору. І розкрив ящик Пандори, після чого суспільство дізналося про корупцію в парламенті, про вплив Байдена на держуправління, про те, як Порошенко вимагав хабар у Ахметова по компанії Нафтогазвидобування і багато інших захоплюючих історій, докладно описаних в книзі Петро П'ятий», - наголосила вона.

Крюкова відзначила, що тепер у неї два запитання: «Що з цим робитиме Зеленський?» та «Коли з'явиться книга Вова Шостий?». Нагадаємо, раніше Олександр Онищенко випустив книгу «Петро п’ятий», де детально розповідає про злочини 5 президента Петра Порошенка.