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Погано живуть – Чиновникам України піднімуть зарплати

Аня Мартинюк 27 травня 2020, 14:42
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Погано живуть – Чиновникам України піднімуть зарплати

Очікується, що 70% становитиме оклад чиновника, а 30% - премія. 

Новину передає «Преса України».

Виконувач обов’язків голови Нацагентства з питань держслужби Володимир Купрій зробив важливу заяву на засіданні Кабміну. Сьогодні, 27 травня, він зазначив, що чиновникам збільшать зарплати, підвищивши розмір окладу і скоротивши преміальну частину. 

Це означає, що 70% зарплат складе оклад, а 30% – премії. Наразі невідомо, наскільки точно зросте зарплата чиновників.

Разом з тим голова уряду Денис Шмигаль заявив, що необхідно зменшити кількість чиновників.

 

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