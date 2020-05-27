Погано живуть – Чиновникам України піднімуть зарплати

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Очікується, що 70% становитиме оклад чиновника, а 30% - премія.
Новину передає «Преса України».
Виконувач обов’язків голови Нацагентства з питань держслужби Володимир Купрій зробив важливу заяву на засіданні Кабміну. Сьогодні, 27 травня, він зазначив, що чиновникам збільшать зарплати, підвищивши розмір окладу і скоротивши преміальну частину.
Це означає, що 70% зарплат складе оклад, а 30% – премії. Наразі невідомо, наскільки точно зросте зарплата чиновників.
Разом з тим голова уряду Денис Шмигаль заявив, що необхідно зменшити кількість чиновників.
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