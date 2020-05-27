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Так, українцям пропонують відмовитись від своїх двох гектарів землі за символічну суму. На жаль, охочі знайшлись.
Новину передає «Преса України».
Блогер Анатолій Шарій повідомив, що на популярному інтернет-майданчику OLXз'явилися оголошення, в яких українцям пропонують швидкий заробіток. Представники команди Шарія зв'язалися з авторами оголошення і дізнались наступне.
Так, українцям пропонують підписати відмову від землі або знайти людей, які готові це зробити.
«За відмову від землі і довіреність на ім'я якоїсь людини пропонують 900 грн, і за кожного приведеного 200 грн», - відзначив Шарій.
Він також звернув увагу, що українцям, яким пропонують відмовитись від землі, заявляють, що землю вони все одно не отримають, а так «хоч щось».
За словами Шарія, до офісу, де проводять відповідні процедури, постійно стоїть черга.
14:15: В Україні активізувалися продавці землі по 900 грн - Шарій
13:28: Українцям дозволять подорожувати за умови 14-денної самоізоляції
12:37: Український ексчемпіон з бодибілдингу вкоротив собі віку
12:06: З'явилися деталі жорстокого згвалтування жінки поліцейськими
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